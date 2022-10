Von Hans Kratzer, Regensburg

Allen Kriegen, Krisen und Corona zum Trotz: Die Kultur wirkt immer noch sehr lebendig, was sich am Samstag und am Sonntag eindrücklich im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg offenbarte. Gut 15 000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um das dortige Kulturfest mit Musik, Literatur, Film und Party zu genießen. "Endlich kann unser Museum all seine Stärken ausspielen", sagte Museumsdirektor Richard Loibl. "Und das alles im Passivhaus", wie er hinzufügte. Das ist nämlich der große Trumpf, den das Bayernmuseum in der aktuellen Energiekrise ausspielen kann.