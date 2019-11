Tierische Aufregung in Unterfranken: Rund 100 ausgerissene Schweine haben Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten informiert, dass im Haßfurter Stadtteil Uchenhofen "überall Schweine herumlaufen". Etwa 63 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Drohnenflieger versuchten daraufhin zusammen mit Polizei und Anwohnern, die Ausreißer einzufangen. Mit Traktoren, Rechen und Besen wurden die Schweine in den Stall zurückgetrieben. Da der Tierhalter zunächst nicht erreichbar war, fehlten den Einsatzkräften genaue Angaben über die Anzahl der freilaufenden Tiere. Manche Schweine flüchteten auf eine Hauptstraße, woraufhin die Geschwindigkeit des Verkehrs gedrosselt werden musste. Verletzt wurde bei dem außergewöhnlichen Einsatz niemand.