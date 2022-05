Von Hans Kratzer

Viel zu oft lässt einen der Lauf der Welt ratlos zurück. Besonders viele Fragen hat die aus dem Chiemgau stammende Familie Ertl hinterlassen, in der sich die politischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts quasi wie in einem Brennglas bündeln. Die unglaubliche Geschichte, die hier kurz geschildert werden soll, nahm ihren Anfang am 21. Februar 1908 in dem am Chiemsee gelegenen Dorf Urschalling. An jenem Tag wurde jener Hans Ertl geboren, den man nach seinem Tod im Jahr 2000 als einen der großen Abenteurer des 20. Jahrhunderts rühmte. Und auch als unbeugsamen Mann, dessen Leben in Nazideutschland wie auch in seiner zweiten Heimat Bolivien ungeheure Wendungen nahm. Für seine Tochter Monika galt das nicht weniger, auch wenn sie nur 35 Jahre alt wurde, weil sie als Guerillakämpferin und Rächerin des ermordeten Revolutionärs Che Guevara selber erschossen wurde.