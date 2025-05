Von Benedikt Warmbrunn

Es ist wenige Minuten vor Mitternacht, als sich Rechtsmediziner der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität über eine Leiche beugen. Die junge Frau war wenige Stunden zuvor leblos aus der Prien geborgen worden, am Nachmittag des 3. Oktober 2022, und sie muss lange durch den Fluss getrieben sein, denn die Rechtsmediziner finden am gesamten Körper Schürfwunden und Einblutungen. Irgendwann rasieren sie der jungen Frau die langen dunklen Haare ab und stellen am Kopf fünf Quetsch-Riss-Wunden fest. In ihrem Obduktionsprotokoll schreiben die Rechtsmediziner, dass diese Wunden sich auf „stumpfe Gewalteinwirkung“ zurückführen lassen. Vier dieser Wunden sind exakt 24 Millimeter lang, in der Mitte haben sie einen Cut in Dreiecksform. Vor Gericht wird eine Rechtsmedizinerin später sagen, es habe sie „irritiert“, dass diese Wunden „gleichförmig“ gewesen seien.