Von Benedikt Warmbrunn

In den ersten Wochen dieses Mordprozesses vor dem Landgericht Traunstein hatten die Eltern von Hanna W. noch Aussagen gehört, die sie teilweise zu Tränen gerührt hatten. Aussagen von Freundinnen und Freunden, die berichteten, was für ein lebensfroher Mensch ihre Tochter war, wie sehr sie ihnen fehle, wie schlecht es ihnen in den Wochen nach dem 3. Oktober 2022 ging, an dem Hanna W. nicht aus der Aschauer Disco "Eiskeller" nach Hause zurückgekehrt war, sondern zwölf Kilometer entfernt tot in der Prien gefunden worden war. Das war im Herbst.