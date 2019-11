Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz fordert von Freistaat und Bund, für Azubis ein 365-Euro-Jahresticket zu schaffen - auch um dem Lehrlingsmangel zu begegnen. Die Erreichbarkeit von Ausbildungsplätzen sei eine Hürde, teilte die Kammer am Montag mit; das gelte insbesondere für die ländlichen Regionen Ostbayerns. Denn Jugendliche seien auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, um die viele Kilometer zum Ausbildungsbetrieb oder zur Berufsschule zu pendeln. "Die Unterstützung der Mobilität von Lehrlingen ist deshalb ein entscheidender Ansatzpunkt zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses", sagte Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer. Darum habe man sich in der Vollversammlung für das "Azubiticket" von 365 Euro im Jahr - also einen symbolischen Euro pro Tag - ausgesprochen. Es solle wegen möglicher länderübergreifender Berufsschulstandorten bestenfalls bundesweit gültig sein. Deutschlandweit sind zum Start des Ausbildungsjahrs rund 17 400 Lehrstellen im Handwerk unbesetzt geblieben, allein 1334 davon in Ostbayern.