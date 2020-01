Weil eine 76-Jährige beim Abstellen Gang und Handbremse vergessen hat, ist ihr Auto in einem Wohngebiet von selbst losgerollt und erst von einem Carport gestoppt worden. Das Fahrzeug legte an einem Hang in Kaisheim im Kreis Donau-Ries rund 15 Meter zurück, überfuhr dabei eine Gartenmauer, durchbrach einen Gartenzaun und kam schließlich an dem überdachten Autostellplatz zum Stehen. Die 76-Jährige hatte das Auto noch aufhalten wollen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Versuch stürzte sie und verletzte sich leicht. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.