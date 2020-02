In Unterfranken ist ein Bussard gegen ein fahrendes Auto geflogen und hat sich darin verkeilt. Eine Autofahrerin war am Sonntag in Richtung Hammelburg unterwegs, als ein Bussard im Tiefflug gegen ihren Pkw prallte. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, das Tier sei wohl mit großer Wucht gegen das Auto geflogen. Es habe sich im vorderen Teil des Fahrzeugs verkeilt. Die Fahrerin sei direkt nach der Kollision zur Polizeidienststelle gefahren, wo festgestellt wurde, dass das Tier den Aufprall überlebt hatte. Der Bussard hatte sich bei dem Unfall jedoch so stark verletzt, dass ihn eine Tierärztin nicht mehr retten konnte. Er wurde eingeschläfert.

