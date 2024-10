Von Johann Osel, Max Weinhold, Würzburg

Dieser Tage hat der bayerische AfD-Vorstand „mit herzlichen Grüßen“ Einladungen an die Mitglieder verschickt, für den nächsten Parteitag. Es geht im November im mittelfränkischen Greding vor allem um Formalien. Ganz so spannend wie beim Landesparteitag im Januar dürfte es laut der Tagesordnung also nicht werden. Damals war das quasi ein Halemba-Parteitag – mit massiven internen Verwerfungen rund um den damals 22-jährigen Neu-Landtagsabgeordneten aus Unterfranken.