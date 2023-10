Daniel Halemba bei der konstituierenden Sitzung der AfD-Fraktion im Landtag am 18. Oktober. An der ersten Plenarsitzung kann er nicht teilnehmen, er ist am Morgen verhaftet worden.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg sah deshalb den Haftgrund Verdunkelungsgefahr erfüllt. In einem vor der Festnahme aufgenommenen Video kündigt der 22-Jährige an, unser Volk werde "schon bald den notwendigen Machtwechsel in der Politik herbeiführen".

Von Johann Osel und Max Weinhold, München, Würzburg

Nur wenige Stunden vor der ersten Sitzung des neuen Bayerischen Landtags ist der gewählte AfD-Abgeordnete Daniel Halemba festgenommen worden. Der 22-Jährige ist am Montag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Würzburg im Raum Stuttgart gegen acht Uhr gefasst worden. Gegen Halemba werde wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Dazu zählten neben Mobiltelefonen auch Schriftstücke aus Halembas Privaträumen. Wie am Freitagabend bekannt geworden war, wurde Halemba per Haftbefehl gesucht. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Am Freitag hatte die AfD-Fraktion zuvor selbst mitgeteilt, dass gegen einen ihrer Abgeordneten ein Haftbefehl vorliege - ohne jedoch den Namen nennen zu wollen.