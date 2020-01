Bei Unfällen in der Neujahrsnacht sind mehrere junge Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 25-Jähriger ist mit seinem Wagen bei Haldenwang im Oberallgäu in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und einen Hang hinabgeschleudert. Dort entdeckte eine Spaziergängerin am Mittwochmorgen das Wrack und den Toten, die Unfallursache ist noch unklar. Ein 18-Jähriger im Kreis Weilheim-Schongau ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen verlor der junge Mann in einer Kurve bei Böbing die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei am Neujahrsmorgen mitteilte. Ein 21-Jähriger ist mit dem Auto in Weiding (Landkreis Cham) von der Straße abgekommen, und sein gleichaltriger Beifahrer ist noch am Unfallort gestorben. Das Fahrzeug prallte in einem Waldstück zwischen Ränkam und Dalking gegen einen Baum. Im Landkreis Rottal-Inn brachen vier Rinder von einer Weide aus - nach ersten Erkenntnissen wurden sie durch den Lärm des Feuerwerks aufgeschreckt. Ein Tier lief in Panik auf eine Straße und prallte gegen ein Auto. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, das Tier starb durch den Aufprall.