Beim Reparieren eines Futtersilos ist ein Landwirt in der Oberpfalz mit dem Fuß in die Mechanik der Anlage geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der schwer verletzte Mann nach dem Betriebsunfall mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der 46-Jährige, der einen Bauernhof in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) betreibt, ist am Donnerstag in das Silo gestiegen, um eine kaputte Maschine zu reparieren. Um zu überprüfen, ob die Störung behoben ist, schaltete er die Anlage ein. Dabei geriet er mit dem linken Fuß in die sich bewegende Mechanik und erlitt schwere Quetschungen. Er schaffte es, das Silo über eine Leiter zu verlassen.