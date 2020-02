Die Sozialpädagogin Petra Zöttlein leitet das Frauenhaus der Caritas in Nürnberg. Dazu ist jetzt eine zweite Aufgabe gekommen: die Projektleitung einer Schutzwohnung für Männer. Zwei solcher Einrichtungen gibt es von sofort an in Bayern, in Nürnberg und in Augsburg. Sie werden vom Sozialministerium unterstützt.