31. August 2018, 19:03 Uhr 100 Häftlinge verlegt Kronacher Gefängnis nach Feuer evakuiert

Ein 27-jähriger Häftling soll ein Feuer in der Justizvollzugsanstalt in Kronach gelegt haben. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es im Bereich der Lüftungsanlage einer Gefängniszelle ausgebrochen sein. Die Kriminalpolizei geht inzwischen davon aus, dass das Feuer dort vorsätzlich gelegt worden ist. Nach dem Brand war das Gefängnis evakuiert worden. Die Flammen konnten zwar schnell gelöscht werden, doch in den Zwischendecken des historischen Gebäudes vermuteten die Einsatzkräfte Glutnester. Deshalb wurden die Insassen, knapp 100 Häftlinge, in andere Anstalten gebracht. Bei dem Brand sind nach Polizeiangaben zwei Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt leicht verletzt worden.