9. Dezember 2018, 18:57 Uhr Hackevoll und ohne Licht Autofahrer mit fast vier Promille unterwegs

Mit fast vier Promille war ein 60-jähriger Autofahrer in Unterfranken unterwegs. Er fiel einer Polizeistreife auf, als er in Oberthulba im Kreis Bad Kissingen ohne Licht von einem Supermarkt-Parkplatz fuhr, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Bei der Atemalkoholkontrolle stellten sie 3,94 Promille fest. Die Beamten führten außerdem eine Blutentnahme durch und zogen den Autoschlüssel des Betrunkenen ein. Den Führerschein des Mannes konnten die Polizisten nicht sicherstellen, da er diesen vor einiger Zeit als verloren gemeldet hatte.