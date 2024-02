Von Patrick Bauer und Eva Hoffmann

Die Öffentlichkeit hat Kai K., den manche einen geistigen Führer, ein Lichtwesen oder auch Guru nennen, viele Jahre gemieden. Aber zu Prozessbeginn am Landgericht Schweinfurt, vor dem sich K. seit diesem Montag wegen Vergewaltigung in vier Fällen, gefährlicher Körperverletzung in drei und vorsätzlicher Körperverletzung in 33 Fällen verantworten muss, beklagen seine Verteidiger gleich zu Beginn: zu wenig Öffentlichkeit.