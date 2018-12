11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Gunzenhausen Schock nach fingiertem Raub

Ein Mann hat nach einem vorgetäuschten Raubüberfall an einem Geldautomaten einen Schock erlitten. Der 61-Jährige hob gerade in Muhr am See (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ein paar Hundert Euro ab, als ihn ein Unbekannter mit einem Messer bedrohte und das Geld forderte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem der Mann die Scheine am Montagabend übergeben hatte, flüchtete der maskierte Räuber. Nach ein paar Metern kehrte er aber um, nahm die Maske ab und gab das Geld zurück. Seine Begründung? Es sei alles nur Spaß gewesen, eine Art versteckte Kamera. Dann rannte er weg. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.