Kommunalwahl in Günzburg„Michael, mecker nicht so viel, mach lieber“

Lesezeit: 3 Min.

Michael Jahn von der SPD wurden zum Oberbürgermeister von Günzburg gewählt.
Michael Jahn von der SPD wurden zum Oberbürgermeister von Günzburg gewählt. Foto: privat

Michael Jahn ist vom 1. Mai an der jüngste Oberbürgermeister Bayerns. Im Interview verrät der 30-Jährige, wieso er auf dem Volksfest zur Politik kam – und wieso in Günzburg immer wieder junge Rathauschefs von der SPD gewählt werden.

Interview von Florian Fuchs, Günzburg

30 Jahre alt ist Michael Jahn, und seit Sonntag als neuer Oberbürgermeister von Günzburg gewählt. 56,6 Prozent hat er erreicht, er muss nicht einmal, damit hatten Beobachter in Nordschwaben eigentlich gerechnet, in die Stichwahl. Jahn firmiert nun als jüngster Oberbürgermeister im Freistaat – was in Günzburg aber gar nicht mal so ungewöhnlich ist.

Kommunalwahlen in Bayern
Dieser Mann stand nicht zur Wahl – und bekommt die absolute Mehrheit

Eigentlich wollte Helmut Knaus nicht mehr Bürgermeister von Philippsreut sein. Eigentlich. Doch die Wählerinnen und Wähler  schrieben seinen Namen hundertfach auf die Wahlzettel. Ein Anruf beim Bürgermeister wider Willen.

SZ PlusInterview von Patrick Wehner

