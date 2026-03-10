30 Jahre alt ist Michael Jahn, und seit Sonntag als neuer Oberbürgermeister von Günzburg gewählt. 56,6 Prozent hat er erreicht, er muss nicht einmal, damit hatten Beobachter in Nordschwaben eigentlich gerechnet, in die Stichwahl. Jahn firmiert nun als jüngster Oberbürgermeister im Freistaat – was in Günzburg aber gar nicht mal so ungewöhnlich ist.
Kommunalwahl in Günzburg„Michael, mecker nicht so viel, mach lieber“
Lesezeit: 3 Min.
Michael Jahn ist vom 1. Mai an der jüngste Oberbürgermeister Bayerns. Im Interview verrät der 30-Jährige, wieso er auf dem Volksfest zur Politik kam – und wieso in Günzburg immer wieder junge Rathauschefs von der SPD gewählt werden.
Interview von Florian Fuchs, Günzburg
Kommunalwahlen in Bayern:Dieser Mann stand nicht zur Wahl – und bekommt die absolute Mehrheit
Eigentlich wollte Helmut Knaus nicht mehr Bürgermeister von Philippsreut sein. Eigentlich. Doch die Wählerinnen und Wähler schrieben seinen Namen hundertfach auf die Wahlzettel. Ein Anruf beim Bürgermeister wider Willen.