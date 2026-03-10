30 Jahre alt ist Michael Jahn, und seit Sonntag als neuer Oberbürgermeister von Günzburg gewählt. 56,6 Prozent hat er erreicht, er muss nicht einmal, damit hatten Beobachter in Nordschwaben eigentlich gerechnet, in die Stichwahl. Jahn firmiert nun als jüngster Oberbürgermeister im Freistaat – was in Günzburg aber gar nicht mal so ungewöhnlich ist.