Kommentar von Christian Sebald

Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das Grundwasser besonders geschützt werden muss. Denn es ist das Lebensmittel Nummer eins. Gleichwohl muss man dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) dankbar sein, dass er diese Selbstverständlichkeit in seinen Urteilen zu den roten Gebieten noch einmal unmissverständlich ausgesprochen hat. Denn damit sollte seit Donnerstag nun auch in Bayern endgültig geklärt sein: Die Landwirte müssen Einschränkungen beim Ausbringen von Gülle und Kunstdünger hinnehmen, wenn in ihrer Region zu viel Nitrat im Grundwasser ist, weil sie ihre Äcker und Weiden in der Vergangenheit viel zu viel gedüngt haben. Denn auch für die Bauern gilt: Das Gemeinwohl hat Vorrang vor den Eigentumsrechten und der Berufsfreiheit - insbesondere wenn letztere das Gemeinwohl gefährdet.