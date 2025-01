Von Thomas Balbierer, Olaf Przybilla

Seit dem 1. Januar gilt in Bayern die neue Grundsteuer. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen die Abgabe erstmals auf Grundlage der Grundstücksflächen bezahlen. Wie hoch die Steuer ist, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab, die den lokalen Hebesatz festlegt. Im vergangenen Jahr haben einige Kommunen in Bayern ihre Sätze deutlich erhöht, um mehr Geld einzunehmen. In anderen bleibt das Gesamtaufkommen zwar gleich, die Kosten werden aber neu verteilt. Immobilienbesitzer und Mieter müssen sich also auf Veränderungen einstellen.