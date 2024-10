Von Sebastian Beck, Würzburg

Wo man auch hinschaut an diesem Samstag im Würzburger Congress Centrum: nichts als Zuversicht, Wohlgefühl, Aufbruch, Kämpferposen. Gisela Sengl, Co-Landeschefin der bayerischen Grünen, gibt in ihrer Eröffnungsrede schon mal den Ton für den Tag vor: „Wir sind positiv und zuversichtlich“, lautet ihre Parole, die in den folgenden Stunden am Rednerpult noch etliche Male in der einen oder anderen Abwandlung wiederholt wird. „Kopf in den Sand stecken war gestern, Zuversicht und volle Kraft, das ist heute“, ruft Fraktionschefin Katharina Schulze den Delegierten zu. „Seien wir grün, knallgrün, gerade jetzt“, gibt Kulturstaatsministerin Claudia Roth den Delegierten vor. „Bitte lass sich niemanden unwohlfühlen“, steht sogar als freundliche Mahnung auf dem Eingang zur Herrentoilette, die auf dem Grünen-Parteitag zum Klo für alle umfunktioniert wurde.