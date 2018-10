23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Grüne Thomas Gehring soll Vizepräsident werden

Die Landtagsfraktion der Grünen hat am Dienstag die ersten Personalien gewählt. Sie entschied sich für Thomas Gehring als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. Der Abgeordnete aus dem Allgäu sitzt seit 2008 im Landtag, war bildungspolitischer Sprecher und unterlag zuletzt bei einer Ur-Wahl um die Spitzenkandidatur klar gegen Fraktionschef Ludwig Hartmann. Seit 2013 war er parlamentarischer Geschäftsführer und somit auch Mitglied des Ältestenrats, in dem etwa über Geschäftsordnungsfragen diskutiert wird. Als Vizepräsident würde er dem Präsidium angehören und unter anderem Plenarsitzungen leiten. Wegen seiner ruhigen und ausgleichenden Art wird ihm zugetraut in möglichen Auseinandersetzungen mit der AfD den passenden Ton zu finden. Als weiteres Präsidiumsmitglied soll Gülseren Demirel entsandt werden, eine der 27 Neulinge in der Fraktion. Sie ist Vorsitzende der Grünen-Fraktion in München und seit 2008 Münchner Stadträtin. Nachfolger Gehrings als parlamentarischer Geschäftsführer wird der Regensburger Jürgen Mistol. Ihren Fraktionsvorstand werden die Grünen erst am 5. November wählen, wenn sich der Landtag neu konstituiert. Es wird davon ausgegangen, dass Katharina Schulze und Ludwig Hartmann im Amt bestätigt werden.