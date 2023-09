Neu-Ulm:Mann wirft mit Stein auf Spitzenduo der Grünen

Von Florian Fuchs, Neu-Ulm

Ein 44-Jähriger hat am Sonntagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Neu-Ulm einen Stein auf Katharina Schulze und Ludwig Hartmann geworfen, das Spitzenduo der Grünen aber verpasst und nicht verletzt. Auf einem Video ist zu sehen, wie sich der Mann der Bühne nähert, auf der Schulze und Hartmann gerade sprechen, und den relativ großen Stein wirft.

Polizisten überwältigten den Mann sofort, laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West widersetzte er sich der Festnahme. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen die Versammlungsfreiheit ermittelt.

Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Hintergründe der Tat und welcher Gruppe der 44-Jährige zuzuordnen ist, sind laut Ermittlern unklar. Grüne, die vor Ort waren, sprechen von einer "AfD-Querdenker-Gruppe", aus der heraus der Steinewerfer kam. "Bin immer noch schockiert. Es flog nämlich ein dicker, fetter Stein am Kopf meiner Dolmetscherin vorbei auf die Bühne", schreibt Julia Probst, die gehörlose Direktkandidatin der Grünen im Stimmkreis Neu-Ulm, auf X (ehemals Twitter).

Bei Wahlkampfauftritten der Grünen ist es in jüngster Zeit mehrfach zu lautstarken Protesten gekommen, unter anderem Anfang August in Chieming, wo sich in einem Stand neben Tomaten, Eiern und Gurken auch Steine in der Auslage fanden.