19. September 2018, 07:24 Uhr Oberbayern "Erheblicher Schaden" nach Großbrand in Kloster Rottenbuch

Die Löscharbeiten dauern immer noch an. In der Nacht kamen Bauern aus der Umgebung mit Güllewagen, um beim Löschen zu helfen.

Im Kloster Rottenbuch ist am Dienstagabend der Dachstuhl in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Einsatzzentrale voraussichtlich bis Mittwochvormittag dauern. In angrenzenden Schulen fällt am Mittwoch der Unterricht aus. Verletzt wurden nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Brandursache war noch unklar.

Nicht nur Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Auch Landwirte und Baufirmen helfen bei der Brandbekämpfung - mit Güllewagen und Betonmischfahrzeugen brachten sie Löschwasser zum Kloster.

Durch den Brand entstand dichter Qualm. Die Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am späten Abend wurde diese Warnung wieder aufgehoben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Für die Region gab es für den Abend eine Unwetterwarnung. Der Sachschaden am Dachstuhl des Klosters sei erheblich, könne aber noch nicht genau beziffert werden, hieß es aus der Einsatzzentrale. Das Dach war gerade saniert worden.

Kloster Rottenbuch ist ein ehemaliges Augustinerchorherrenstift im Landkreis Weilheim-Schongau. Es wurde vor 900 Jahren von Herzog Welf und seiner Frau gegründet.

Wegen des Brandes in Rottenbuch fällt am Mittwoch der Unterricht an der Don-Bosco-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte aus. Es fahren keine Schulbusse.