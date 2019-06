4. Juni 2019, 06:55 Uhr Niederbayern Großbrand und riesige Rauchwolke in Wörth an der Isar

Auf dem Gelände einer Recycling-Firma ist ein Feuer ausgebrochen, mehr als 300 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschätigt.

Auf dem Gelände einer Recycling-Firma in Wörth an der Isar ist ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 300 Feuerwehrleute seien seit Montagabend mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Eine große Rauchwolke lag in der Nacht demnach über Teilen Wörths und der Isar. Sogar die Sicht auf der nahe gelegenen A92 war zeitweise durch den Rauch eingeschränkt, Züge mussten wegen der schlechten Sichtbedingungen nahe der Brandstelle ihre Geschwindigkeit drosseln.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war am Montagabend ein Haufen gemischten Schrotts auf dem Firmengelände in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf einen Haufen Autokarosserien über. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern würden war ebenso absehbar wie die Höhe des Schadens.