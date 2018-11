25. November 2018, 18:55 Uhr Grippeerkrankung Sondersitzung wegen Engpasses bei Impfstoff

Wegen vereinzelter Engpässe bei der bayernweiten Versorgung mit Grippe-Impfstoffen trifft sich die Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) am Mittwoch zu einer Sondersitzung. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit habe im Auftrag von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) das Treffen einberufen, bestätigte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag. Zuvor hatte der Radiosender Antenne Bayern darüber berichtet. Derzeit gebe es noch keine konkreten Informationen, in welchen Regionen es aktuell Lieferengpässe gebe, so das Ministerium. "Klar ist aber bereits, dass sich seit dem vergangenen Mittwoch die Lieferschwierigkeiten von Grippe-Impfstoff in Bayern vergrößert haben." Eine Nachproduktion für die laufende Grippezeit sei nicht möglich, da dafür ein Vorlauf von mehreren Monaten nötig sei.