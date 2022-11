Von Florian Fuchs, Augsburg

Dominik A. Ewald hört sich noch immer etwas verschnupft an. "Mich hat es auch gerade erwischt, ich bin immer noch nicht wieder ganz gesund", sagt der Landesverbandsvorsitzende Bayern des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte am Telefon. Ewald hat die Influenza niedergestreckt, er ist damit einer von vielen Erwachsenen und vor allem auch Kindern in Bayern. Die Grippesaison beginnt für gewöhnlich erst im Januar, dieses Jahr ist sie bereits in vollem Gange.