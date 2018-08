23. August 2018, 18:53 Uhr Grenzverkehr Feuerwehren bleiben von Maut verschont

Bayerische Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz müssen nun doch keine Maut in Österreich entrichten. Wie das Haus von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) meldet, sind ab sofort hiesige Rettungsfahrzeuge von der Maut im Nachbarland befreit - auch wenn diese nicht in grenzüberschreitenden Notfalleinsätzen unterwegs sind. Ärger in der Grenzregion hatte Anfang des Jahres eine Neuregelung bei der Maut ausgelöst: Bayerische Feuerwehren hätten demnach zwar nicht beim Hinfahren, wohl aber bei der Rückfahrt von Einsätzen im Ausland ein "Pickerl" kaufen müssen, ebenso bei Übungs- oder Überführungsfahrten. Rosenheims Kreisbrandrat Richard Schrank sprach damals im Münchner Merkur von einer "Frechheit". Jetzt habe - auf Betreiben der Staatsregierung sowie von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) - die Autobahngesellschaft Asfinag die Regel korrigiert. Neben grenzüberschreitenden Einsätzen gibt es öfters länderübergreifende Schulungen, Feuerwehrautos etwa im Berchtesgadener Land müssen für Reparaturen des Öfteren nach Linz überführt werden. Die Mautbefreiung setzt dann allerdings eine vorherige Anmeldung bei der Asfinag voraus.