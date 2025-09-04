Zehn Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise wird an den deutschen Grenzen mehr kontrolliert als je zuvor. Im oberbayerischen Freilassing, einem der zentralen Schauplätze von 2015, haben sich die Menschen mit der neuen Lage arrangiert.

Von Matthias Köpf, Freilassing

Die ehemalige deutsche Grenzstation ist inzwischen apricotfarben gestrichen, ein kleines Schild weist sie als österreichische Bundesimmobilie aus. Für die vielen Pendler, die an diesem späten Sommernachmittag in ihren Autos auf dem Heimweg aus Salzburg sind, spielt das Gebäude schon seit sehr langer Zeit keine Rolle mehr. Und doch müssen sie davor nun wieder abbremsen. Denn ein paar Meter weiter, direkt auf der Brücke über die Saalach, ist die linke Spur gesperrt, genau wie in der Gegenrichtung. Mittendrin stehen etwas versetzt zwei weiße Container.