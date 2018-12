20. Dezember 2018, 18:56 Uhr Grainau Zugspitzseilbahn fährt wieder

Die Zugspitzseilbahn geht nach einem dreimonatigen Stillstand wieder in Betrieb. Die Bahn werde am Freitag und damit rechtzeitig vor Weihnachten erstmals nach dem Unfall im Herbst wieder fahren, teilte die Bayerische Zugspitzbahn am Donnerstag mit. Die Instandsetzungsmaßnahmen seien abgeschlossen und die Zustimmung zur Betriebsgenehmigung sei erteilt. Im Herbst war bei einer Routineübung ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen geprallt. Dabei entstand ein Millionenschaden und die Kabine musste komplett neu gebaut werden. Anfang dieser Woche war sie geliefert worden. Die 2962 Meter hohe Zugspitze konnte auch zuvor trotzdem besucht werden: Zahnradbahn und Gletscherbahn fuhren regulär. So kommen seit dem Start der Skisaison Ende November auch die Wintersportler auf das Zugspitzplatt. Vor genau einem Jahr, am 21. Dezember 2017, hatte die hochmoderne Seilbahn mit den bodentief verglasten Kabinen für bis zu 120 Passagiere ihren Betrieb aufgenommen. Vorangegangen waren drei Jahre Planungs- und weitere drei Jahre Bauzeit.