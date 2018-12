13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Grabenstätt Gefahrgut Parfüm

Zu viel Parfüm gilt als gefährlich, schon wegen der leichten Brennbarkeit: Die Feuerwehr rückte am Donnerstagmorgen zur Sicherheit jedenfalls mit schwerem Atemschutz an, nachdem auf der A 8 in der Nähe des Chiemsees ein Sattelschlepper mit 20 Tonnen Parfümeriewaren an Bord umgekippt war. Der Lkw war zwischen Grabenstätt und Bergen an eine Leitplanke geraten, der Aufleger war umgestürzt. Drei Tonnen der Ladung mussten als Gefahrgut behandelt werden, ausgetreten ist davon nach Polizeiangaben aber nichts. Die A 8 blieb Richtung Salzburg bis in den frühen Abend hinein komplett gesperrt.