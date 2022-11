"Die Mona Lisa wäre niemals so berühmt, wäre sie nicht gestohlen worden"

Im vergangenen Jahr hat die Münchner Kunsthistorikerin Susanna Partsch ein Buch über die berühmtesten Kunstdiebstähle der Welt veröffentlicht. In eine Neuauflage könnte auch der Manchinger Goldraub Eingang finden.

Interview von Thomas Balbierer

Nur neun Minuten dauerte laut Polizei der Einbruch ins Manchinger Kelten- und Römermuseum, bei dem bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag 483 Goldmünzen erbeutet haben. Es handelte sich um den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts. Der spektakuläre Fall steht in einer Reihe mit den Museumseinbrüchen in Berlin 2017 und Dresden 2019, bei denen es Kriminelle ebenfalls auf wertvolle Exponate abgesehen hatten.