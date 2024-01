Von Lisa Schnell, Regensburg

BMW steigt aus, Mercedes steigt ein. So steht das am Montag in der Mittelbayerischen Zeitung. Klingt so, als hätte sich nicht allzu viel verändert an den Sponsoren, die in Regensburg die Thurn und Taxis Schlossfestspiele unterstützen. Klingt auch so, als sei es für einen großen Autokonzern offenbar doch nicht so imageschädigend, mit der Schirmherrin des Festivals, Gloria von Thurn und Taxis, in Verbindung gebracht zu werden. Nur: Stimmt das auch so? Soviel vorneweg: Ja, es soll ein Mercedes-Logo auf den Flyern der Schlossfestspiele zu sehen sein. Und nein, Mercedes selbst ist kein Sponsor.