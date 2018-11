30. November 2018, 08:49 Uhr Oberpfalz Mindestens 100 Unfälle wegen Glatteis

In Ostbayern kommt man am Freitagmorgen nur langsam voran. ( Archivbild )

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlicher Straßenglätte in ganz Ostbayern. Im Landkreis Tirschenreuth fällt die Schule aus.

Glatteis hat am Freitagmorgen in der Oberpfalz zu mindestens 100 Unfällen geführt. Nach Angaben eines Polizeisprechers steige die Zahl minütlich an. Die Beamten seien im Großeinsatz. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Besonders betroffen seien die Städte Tirschenreuth und Eschenbach in der Oberpfalz. Die Innenstädte wurden für den Verkehr gesperrt. Grund sei die Hanglage und Kopfsteinpflaster.

Am Morgen hatte der Deutsche Wetterdienst vor gefährlicher Straßenglätte in Ostbayern gewarnt. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt muss noch immer damit gerechnet werden, dass der Regen am Boden sofort gefriert und es zu Glatteis kommt. Das zeigte sich am Freitagmorgen unter anderem eben im Landkreis Tirschenreuth, Autos standen auf den rutschigen Straßen quer.

Zudem fällt an nahezu allen Schulen im Landkreis Tirschenreuth am Freitag der Unterricht aus. Er habe dies aus Sicherheitsgründen für 34 Bildungseinrichtungen angeordnet, sagt Schulamtsdirektor Rudolf Kunz. Vom Ausfall nicht betroffen sei die Berufsschule des Landkreises in der Oberpfalz.

Bis in die Nacht auf Samstag könne der gefrierende Regen in größeren Mengen auftreten und starkes Glatteis verursachen, so der Wetterdienst. Im Bergland werde das Risiko bis Samstagvormittag andauern.