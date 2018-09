Der Gillamoos ist einer ältesten Jahrmärkte in Niederbayern, immer rund um das erste Septemberwochenende. Am letzten Tag sprechen traditionell Spitzenpolitiker in den Bierzelten. Klar, dass Ministerpräsident Markus Söder nicht fehlen will und darf. Er stellt zunächst die Vorzüge des Freistaats heraus: "Bayern ist nicht ein Land der Mahner. Bayern ist ein Land der Macher. Bayern kann es besser als die anderen", sagt er.