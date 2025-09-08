Bei der AfD ist es schon um halb 10 richtig voll

Blaskapelle? Gibt es hier nicht beim Gillamoos-Frühschoppen der AfD, stattdessen kommt Musik aus Lautsprechern, Seemanns-Rock, "wir sind alle bereit, wenn die Glocke erklingt". Bier aus Maßkrügen? Gibt es hier nicht. Man trinkt aus Plastikbechern. Traditionell hält die AfD ihre Kundgebung im Schlossgarten Abensberg ab, ein paar Hundert Meter entfernt vom Festplatz. Ausgrenzung, wie sie die Partei allenthalben beklagt und sich in der Opferrolle suhlt? Nein, die Wahrheit ist ganz einfach: Auf dem Festplatz war schlicht kein Zelt mehr frei, als die AfD die Gillamoos-Bühne 2017 erstmals betreten hat.



Doch auch hier in dieser Gartenfest-Atomsphäre (sogar gekifft wird an irgendeiner Ecke, riecht man) hat man es sich gemütlich eingerichtet. Es ist schon um halb 10 richtig voll, dem Eindruck nach sogar voller als in Wahljahren.



Vielleicht wegen der Kommunalwahl im kommenden Jahr, Mobilisierung als Zeichen. Da will sich die Partei ja endgültig flächendeckend etablieren in allen Ecken Bayerns. Mancher hier im Schlossgarten raunt: Bald werde drüben auf der Festwiese die eine oder andere Partei ihr großes Zelt räumen müssen für die AfD.



