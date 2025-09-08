Jedes Jahr im September wird die niederbayerische Kleinstadt Abensberg zur politischen Arena. Auf dem Gillamoos-Volksfest messen sich die Parteien in parallel stattfindenden Bierzelt-Reden. Die SZ berichtet an diesem Montag im Liveblog:
Wichtige Updates
Söder läuft mit Darth-Vader-Sound ein
Der Bundeslandwirtschaftsminister hat keine Zeit zum Zuzeln
Schlange stehen für Hubert Aiwanger
Bei der AfD ist es schon um halb 10 richtig voll
Maximilian Gerl
Bayern-SPD-Chefin Endres hätte schon eine Anschlussverwendung für Söder
Die Rede von Ronja Endres beginnt mit einem Ständchen von den Tischen, die Landesvorsitzende der SPD hatte Geburtstag. Endres dankt, reckt den Maßkrug in die Höhe und hat sogar für den CSU-Ministerpräsidenten ein Lob übrig: Sie finde es gut, dass sich Markus Söder seine eigene Dönermarke habe patentieren lassen. Denn: Beim Döner sei Söder besser aufgehoben als in der Staatsregierung, „ich wollte schon sagen, im Plenum, aber da ist er ja nie“.
Und: „Wussten Sie, dass wir in Bayern auch einen Wirtschaftsminister haben?“ Auch Hubert Aiwanger arbeite offenbar in Teilzeit. Da falle schon mal was hinten runter – zum Beispiel 300 Arbeitsplätze beim Rohrwerk in der Oberpfalz, das vergangene Woche Insolvenz angemeldet hat. „Herr Söder, Herr Aiwanger, retten Sie diese Arbeitsplätze, es ist Ihr verdammter Job!“ Nur über die AfD fällt Endres nichts Lustiges ein. SPD, CSU und Freie Wähler eine nämlich eines: „Wir finden das Grundgesetz geil.“ Die AfD nicht.
Johann Osel
Katrin Ebner-Steiner: "Abschieben, bis die Startbahnen in München glühen"
Bei der AfD bietet Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner klassische Kost: es geht um
"Massenmigration in unserer Sozialsysteme. Und wer muss es bezahlen? Dass seid ihr mit unserem Steuergeld!" Die AfD werde "abschieben, bis die Startbahnen in München glühen". Unter den "Kartellparteien" sei die Söder-CSU die schlimmste. Söder, "die Heißluftpumpe", esse lieber Döner als Schweinebraten, habe kein Herz für die niederbayerischen Saubauern, ruft Ebner-Steiner. Hm, sie sollte Söders Speiseplan auf Instagram nochmal genauer studieren.
AfD-Kreisschef Georg Bergermeier stimmt auf die Kommunalwahlen ein. Man müsse sich da präsentieren, "dass wir keine Nazis, keine Faschisten sind, sondern ganz normale Menschen", die das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen. In Kreistagen in Niederbayern könne man mindesten doppelt so stark werden als 2020, "dann müssen die mit uns reden, ob sie wollen oder nicht".
Andreas Glas
Am Nachmittag treten im Weißbierstadl die „6 lustigen 5“ auf. Aber jetzt sind erstmal die fünf lustigen Vier dran, die Einheizer für Hubert Aiwanger: der Bezirkschef, der Kreischef, der Landratskandidat der Freien Wähler - und Kultusministerin Anna Stolz. Wobei, lustig? Die Gags halten sich bislang in Grenzen, die Lacher also auch. Ministerin Stolz referiert über Bildungspolitik und Digitalisierung - nicht unbedingt Themen, mit denen man ein Bierzeltpublikum auf Temperatur bringt. Aber gleich kommt ja Aiwanger…
Andreas Glas
Thomas Balbierer
Söder läuft mit Darth-Vader-Sound ein
"Möge der Markus mit euch sein", wird Markus Söder angekündigt. Dann ertönt der Imperial March, ein Soundtrack aus Star Wars, der immer dann läuft, wenn Darth Vader auftaucht. Vader gehört in der Science-Fiction-Saga zur dunklen Seite der Macht.
Anna Günther
Der Bundeslandwirtschaftsminister hat keine Zeit zum Zuzeln
Viele Grüße auch aus dem SZ-Hochhaus, wo die Reden der Politiker im Livestream verfolgt werden:
Der tatsächliche CSU-Agrarminister Rainer macht sich dafür gleich beliebt beim Gillamoos, der "kleinen Schwester" des politischen Aschermittwochs. Während es im Februar in Passau traditionell zum Beginn der Fastenzeit kein Fleisch gibt, beginnt der Frühschoppen in Abensberg für viele mit Weißwürsten und Bier. Und Bundeslandwirtschaftsminister Rainer schenkt seine sogleich her. Spontaner Vegetarismus? Kann das sein? Keine Sorge! Zuzeln und gleichzeitig auf der Bühne reden, das wäre wohl sogar für einen Metzgermeister zu viel.
Thomas Balbierer
Der Agrarminister und der Fast-Agrarminister
Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, war von Söder bereits als Bundeslandwirtschaftsminister vorgesehen gewesen. Doch nach Kritik an politischen Interessenkonflikten und Protesten von Tierschützern auf dessen Hof zog er zurück. Ermittlungen wegen Tierquälerei gegen Felßner wurden eingestellt. „Du hast einiges hinter dir“, sagt gerade Martin Neumeyer, CSU-Landrat von Kelheim auf der Bühne. Applaus im Zelt.
Statt Felßner wurde schließlich der Bundestagsabgeordnete Alois Rainer Minister, der heute eine der Hauptreden hält. Felßner darf beim Einzug von CSU-Chef Söder trotzdem mit auf die Bühne. Vor dem Einmarsch ließ er sich mit den bayerischen Produktköniginnen fotografieren. Dass Neumeyer ihn Wolfgang statt Günther nennt, lächelt er weg.
Maximilian Gerl
Gillamoos-Premiere für Holger Grießhammer
Inzwischen ist das Härteis-Zelt voller geworden. Holger Grießhammer, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, feiert hier heute seine Gillamoos-Premiere. Dazu hat sich der Oberfranke eine Lederhose angezogen. Ein Schwerpunkt seiner Rede: „Es knirscht im Gebälk der Kommunalfinanzen.“ Viele Rathäuser seien chronisch klamm, manche überlegten deshalb sogar, kommunaleigene Infrastruktur zu verkaufen. Und was mache die Staatsregierung dagegen, die CSU und die Freien Wähler? „Sie schauen viel zu oft weg“, findet Grießhammer. Und wird laut: „Ihr spart unsere Heimat kaputt.“
Andreas Glas
Frage aller Fragen: Was trinkt Hubert Aiwanger?
Hubert Aiwanger ist da, aber was ist das bitteschön für ein Getränk auf seinem Biertisch? Seit Jahren wird ja über den Dialekt des Freie-Wähler-Chefs gespottet, über sein dunkles „a“, keine Aiwanger-Parodie kommt ohne „Opflsoft“ aus.
Man muss jetzt doch mal nachfragen, man quetscht sich durch zu seinem Biertisch im Weißbierstadl, kurze Frage: Ist das etwa…? „Weiß ich nicht“, sagt Aiwanger, „ich trinke, was sie mir hinstellen.“
Andreas Glas
Johann Osel
Bei der AfD wird über Genderwitze gelacht
Punkt 10 läuten die Kirchenglocken in Abensberg und hüllen den AfD-Frühschoppen in einen Klangteppich. Ein Aufreger hier, "Dreckskirche", schimpfen die Leute im Publikum. Gegen die AfD werde "gebimmelt nach Leibeskräften", ruft der Moderator und wertet das als Attacke. Dann macht er doch weiter mit minutenlangen Genderwitzen. Schwangere Männer hier, genderfluide Menschen? Keiner hebt die Hand. Schallendes Gelächter, hohoho.
Maximilian Gerl
Bei der SPD sind die hinteren Tische im Zelt verwaist
Inzwischen ist das Härteis-Zelt voller geworden. Die SPD-Abordnung zieht unter lauter Blasmusik ins Zelt ein. Vorne in den ersten vier Reihen springen die Genossinnen und Genossen von den Bänken auf, klatschen, pfeifen, schwingen SPD-Fähnchen. Hinter ihnen im Zelt ist die Stimmung überschaubar: Etliche Tische sind komplett verwaist. Kämen noch einmal so viele Menschen, wie jetzt schon drin sind, dann wäre immer noch Platz. Das sah früher anders aus. Ein Genosse fasst die Lage auf gut Bairisch so zusammen: „Ja, leck mich am Arsch.“
Nina von Hardenberg
"Wir wollen den Banaszak sehen, Söder kennen wir schon."
Der kleine Weinstadl der Grünen auf der Gillamoos-Festwiese ist kurz vor Beginn der Veranstaltung noch recht luftig besetzt. Mit Einlauf der Parteiprominenz füllen sich die Tische. Unter den Besuchern finden sich neben Parteimitgliedern auch neugierige Spontanbesucher. Sie sei wegen Grünen-Chef Felix Banaszak hier, erklärt eine Frau im hellgrünen Wollpulli, die aber kein Grünen-Mitglied ist. Den Gast aus Berlin nennen auch noch andere Besucher als Grund: "Wir wollen Banaschak sehen, Söder kennen wir schon", sagt ein 71-Jähriger, der letztes Jahr zum Bundeswahlkampf in die Partei eingetreten ist, weil die anderen Parteien alle nur populistisch daherreden, wie er findet.
Allgemeine Trauer herrscht unter den Anwesenden noch über den Abgang von Robert Habeck aus dem Bundestag. Habeck sei eine Art Idol oder Held gewesen, erzählt ein junger Mann. Die Mitglieder in seinem Ortsverband seien zu Habecks Auftritten gepilgert wie zu einem Popstar. Zum Abschied hat der Grünen-Vorkämpfer sich noch einen Seitenhieb auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) erlaubt, dem er „fetischhaftes Wurstgefresse“ vorgewarf. Eine Vorlage für die Redner auf dem Gillamoos?
Andreas Glas
Schlange stehen für Hubert Aiwanger
Niederbayern ist Aiwangerland, der Gillamoos ein Heimspiel für den Freie-Wähler-Parteichef. Die Leute stehen auch diesmal Schlange für Hubert Aiwanger, der wieder im Weißbierstadl auftritt. Man sollte sich aber nicht täuschen lassen: Der Andrang war schon mal größer hier. Und die Wahlergebnisse schon mal besser, selbst in Niederbayern. Bei der jüngsten Bundestagswahl verpasste Aiwanger das Direktmandat deutlich. Im Wahlkreis Rottal-Inn landete er nicht nur hinter dem CSU-Kandidaten - sondern auch hinter Stephan Protschka, dem Kandidaten der AfD.
Andreas Glas
Johann Osel
Bei der AfD ist es schon um halb 10 richtig voll
Blaskapelle? Gibt es hier nicht beim Gillamoos-Frühschoppen der AfD, stattdessen kommt Musik aus Lautsprechern, Seemanns-Rock, "wir sind alle bereit, wenn die Glocke erklingt". Bier aus Maßkrügen? Gibt es hier nicht. Man trinkt aus Plastikbechern. Traditionell hält die AfD ihre Kundgebung im Schlossgarten Abensberg ab, ein paar Hundert Meter entfernt vom Festplatz. Ausgrenzung, wie sie die Partei allenthalben beklagt und sich in der Opferrolle suhlt? Nein, die Wahrheit ist ganz einfach: Auf dem Festplatz war schlicht kein Zelt mehr frei, als die AfD die Gillamoos-Bühne 2017 erstmals betreten hat.
Doch auch hier in dieser Gartenfest-Atomsphäre (sogar gekifft wird an irgendeiner Ecke, riecht man) hat man es sich gemütlich eingerichtet. Es ist schon um halb 10 richtig voll, dem Eindruck nach sogar voller als in Wahljahren.
Vielleicht wegen der Kommunalwahl im kommenden Jahr, Mobilisierung als Zeichen. Da will sich die Partei ja endgültig flächendeckend etablieren in allen Ecken Bayerns. Mancher hier im Schlossgarten raunt: Bald werde drüben auf der Festwiese die eine oder andere Partei ihr großes Zelt räumen müssen für die AfD.
Johann Osel
Maximilian Gerl
Bremens Bürgermeister spricht bei der SPD
Andreas wer? Ohne Bovenschulte, dem Bürgermeister von Bremen, zu nahe treten zu wollen, aber vermutlich wird nicht jeder, der heute auf den Gillamoos geht, seinen Namen gleich verorten können. Mei. Von Niederbayern ist es halt ein weiter Weg nach Bremen. Andreas Bovenschulte spricht im Härteis-Festzelt bei der SPD, die Gäste trudeln langsam ein.
Bei der SPD herrscht noch freie Platzwahl. Maximilian Gerl
Thomas Balbierer
Erwartung an Söder? "Dass er gschert daherredt"
Das Hofbräuzelt, in dem die CSU residiert, füllt sich. Zum Frühstück gibt es an vielen Tischen Weißwurst und Brezn, auch die eine odere Maß Bier steht schon auf den Tischen. Ein Gast, der schon häufiger beim CSU-Gillamoos war, antwortet auf die Frage, was er von Hauptredner Markus Söder erwartet: "Dass er gschert daherredt." Also deftig oder ungehobelt. Er und sein Tischnachbar, selbst keine CSU-Mitglieder, wollen hier vor allem: gut unterhalten werden.
Im Hofbräuzelt treten um 10 Uhr CSU-Chef Söder und Bundesagrarminister Rainer auf. Thomas Balbierer