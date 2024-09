Von Katja Auer, Andreas Glas, Franziska Jahn, Johann Osel, Sara Rahnenführer, Abensberg

Der politische Frühschoppen am Gillamoos-Jahrmarkt in Abensberg ist in Bayern traditionell der Start des politischen Betriebs nach der Sommerpause. In diesem Jahr fällt er auf den Tag nach den Landtagswahlen im Osten. Und doch ist ständig eine andere Frage präsent.