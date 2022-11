Gewalt gegen Lehrer:Wenn der Schüler plötzlich zuschlägt

Einer bundesweiten Umfrage zufolge sind Angriffe - verbale wie körperliche - ein großes Problem an Schulen. Und in Bayern? Da will man lieber keine große Sache daraus machen.

Von Anna Günther

Gibt es an Bayerns Schulen ein Gewalt-Problem? In einer repräsentativen Forsa-Umfrage gibt die Hälfte der befragten bayerischen Schulleiter an, dass in den vergangenen fünf Jahren Lehrer an ihrer Schule beschimpft, bedroht oder beleidigt wurden. Ein Drittel sagt, Pädagogen wurden übers Internet diffamiert, belästigt oder genötigt und 24 Prozent nennen körperliche Angriffe. In Bayern sieht es zwar etwas besser aus als im Bundesschnitt, aber die Übergriffe sollen auch hier seit Beginn der Corona-Pandemie zugenommen haben.