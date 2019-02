24. Februar 2019, 18:27 Uhr Gesundheitspolitik Neue Info-Kampagne über Aids und Syphilis

In Bayern leben der Statistik zufolge mehr als 11 700 Menschen mit dem HI-Virus. Auch die Zahl der Syphilis-Fälle sei gestiegen, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag mit. 2017 seien im Freistaat 1028 Fälle gemeldet worden, im Jahr davor 1018. Ihr Ministerium wolle deshalb in einer Schwerpunktkampagne von Anfang Juni an gezielt über sexuell übertragbare Krankheiten informieren sowie über die Möglichkeiten, sich zu schützen. Diese Kampagne werde sich vor allem an junge Leute im Alter von 17 bis 25 Jahren richten.