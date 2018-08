23. August 2018, 18:53 Uhr Gesundheitspolitik Drei Millionen Patienten in den Krankenhäusern

In Bayerns Krankenhäusern wurden im vergangenen Jahr 2,99 Millionen Patienten stationär behandelt. Das sind 0,2 Prozent oder 6915 Menschen weniger als im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Durchschnittlich verbrachten die Patienten 7,2 Tage in Kliniken. Das entspricht dem Wert von 2016. In Bayern gibt es 354 Krankenhäuser. 2017 standen 76 265 Betten zu Verfügung, 137 mehr als im Vorjahr. Davon waren 71,4 Prozent in Kliniken öffentlicher Träger, 18,2 Prozent in privaten Krankenhäusern und 10,4 Prozent in Krankenhäusern mit freigemeinnützigen Trägern. Ausgelastet waren die Betten 2017 zu 77,2 Prozent.