Schön wär's: Vom Ende der Quarantäne sieht man sich in den Gesundheitsämtern aber noch ein gutes Stück entfernt. Probleme bereitet vor allem die Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Von Hubert Grundner, Matthias Köpf, Clara Lipkowski und Viktoria Spinrad

Bernhard Edenharter zu erreichen ist dieser Tage keine einfache Aufgabe. Regierungspräsidenten-Treffen, Impfpflicht-Diskussionen, Personalgespräche: Der Leiter des Regensburger Gesundheitsamts ist in Dauerbeschlag. Am Dienstag geht er dann doch noch ans Telefon und redet schnell Klartext. Kontaktnachverfolgung, bei bis zu 500 Neuinfektionen am Tag, mit den Kontaktpersonen insgesamt etwa 2000 Personen, die man schnell erreichen müsste - "das ist schlichtweg nicht zu machen", sagt er.