23. November 2018, 18:56 Uhr Gesundheit Weniger Organspender

Die Aufrufe zur Organspende scheinen in Bayern nicht zu fruchten. Die Zahl der Organspender jedenfalls ist rückläufig. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 109 Toten Organe entnommen, das waren 15 Organspender weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Allein in Bayern warteten mehr als 1400 Menschen auf ein Spenderorgan. Zudem soll in Bayern ein "Bündnis Organspende Bayern" mit rund 60 Institutionen aus Politik, Kirchen, Wirtschaft und Gesellschaft "eine Kultur der Organspende" etablieren, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).