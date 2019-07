3. Juli 2019, 18:51 Uhr Gesprächsrunde im Landtag Vom Diskurs

Die AfD und die Debattenkultur

Diese eine Geschichte da im Bundestag zeigt das Problem aus Sicht von Thomas Oppermann sehr deutlich. Das Plenum steckte in einer normalen Debatte zur Geschäftsordnung, da forderte der AfD-Redner unvermittelt: Das Parlament solle sofort eine Gedenkminute für die mutmaßlich von einem Flüchtling ermordete 14-jährige Susanna einlegen. "Das war eine unglaubliche Selbstermächtigung", erinnert sich Bundestagsvizepräsident Oppermann (SPD). Abgeordnete protestierten, das sei jetzt weder das Thema noch der richtige formale Weg. In dem Beitrag, den die AfD ins Netz stellte, habe sie dann nur das gezeigt, was ihr gepasst habe. Es wurde "gelästert, wie die Altparteien eine Gedenkminute ignoriert" hätten, sagt Oppermann. Sein Fazit: "Es ist unglaublich infam, wie man durch Weglassen manipuliert. Damit hetzt man auf."

Auch im bayerischen Landtag weiß man seit einer Woche, wie der Umgang der AfD mit einer Gedenkminute aussehen kann. Der AfD-Abgeordnete Ralph Müller war beim Gedenken an den mutmaßlich von einem Rechtsextremisten ermordeten hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke zweieinhalb Minuten sitzen geblieben. Erst nach einer beherzten Ermunterung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) entschuldigte sich Müller. So gesehen war das Thema "Debattenkultur" gut gewählt, mit dem sich eine Diskussionsrunde am Dienstagabend im Landtag auseinandersetzte. Es gebe klare Regeln des Anstands und des Respekts, sagte Aigner. "Eine Verrohung der Sitten und der Sprache darf es in keinem Parlament geben."

Auf dem Podium neben Oppermann saßen auch AfD-Fraktionsgeschäftsführer Christoph Maier und Markus Plenk, der die AfD verlassen hat, weil sie immer radikaler werde. Zum offenen Schlagabtausch der beiden kam es nicht. Plenk sagte mit Blick auf Debatten im Netz, der Unterbau der AfD sei "weit jenseits dessen, was man als liberal-demokratischer Mensch erträglich findet". Maier betonte: "Wir beleben die Debatte." Einen Plan für gezielte Provokationen gebe es nicht, "wir wollen nicht zur Verrohung beitragen". Die Politikwissenschaftlerin Astrid Séville hatte da so ihre Zweifel. "Tabubrüche sorgen für Aufmerksamkeit." Wichtig sei der gegenseitige Respekt. Das gehe aber nur mit Menschen, die ehrlich an einem Diskurs interessiert seien.