Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen, ausgefallene Züge: Das Sturmtief Petra hat in Bayern seine Spuren hinterlassen - allerdings sind diese nicht so heftig wie teils befürchtet. Hauptsächlich konnten Bäume, Verkehrszeichen oder Bauzäune dem Wind nicht standhalten und stürzten auf Straßen, wie es von den Polizeieinsatzzentralen in ganz Bayern am Dienstag hieß. In den meisten Regionen seien aber mehr Einsätze erwartet worden. So kam es etwa im Landkreis Passau am Dienstagvormittag zu elf witterungsbedingten Polizeieinsätzen, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume; eine Person wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Bei Ingolstadt wurden die B 16 und die Staatsstraße 2020 im Bereich Neu-Ulm (Landkreis Neu-Ulm) gesperrt, wie Polizeisprecher in Oberbayern und Schwaben mitteilten. Auch im nördlichen Bayern hätten nasse Straßen zu kleineren Verkehrsunfällen geführt, sagte die Polizei in Unterfranken.

Bäume auf Gleisen und Äste in der Oberleitung waren in zehn bayerischen Regionen der Grund für Verspätungen und einzelne Zugausfälle, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag mitteilte. Schwerpunkte waren Hochlagen, die dem starken Wind ausgesetzt waren. Bahn-Mitarbeiter seien die Nacht über im Einsatz gewesen, um die Probleme zu beheben. Im Großraum München sperrte die Bahn mehrere Strecken. Betroffen war unter anderen die vielgenutzte Zugstrecke von München nach Landshut, die den ganzen Tag nur eingleisig zu befahren, teilweise ganz gesperrt war, so wie auch die S-Bahn zwischen Markt Schwaben und Erding. Die Strecke von München nach Garmisch-Partenkirchen war am Staffelsee zwischen Huglfing und Uffing für etwa acht Stunden dicht, auch zwei Teilstrecken der Bayerischen Oberlandbahn wurden zeitweilig gesperrt. Am Münchner Flughafen wurde wegen des Gewitters in der Früh für eine halbe Stunde die Abfertigung komplett gestoppt. Es kam zu Verspätungen, etwa 20 Flüge wurden gestrichen.

Der Starkregen ließ auch die Flüsse im Freistaat anschwellen, mit größeren Überschwemmungen rechnete der Hochwassernachrichtendienst am Dienstag aber nicht. Lediglich in Unterfranken könnten die Pegelstände Weilbachs im Laufe des Tages steigen und die höchste Meldestufe vier auslösen.