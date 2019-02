5. Februar 2019, 18:52 Uhr Geschichte Murks und Magistrale

Die Bayerische Tauernbahn zwischen Mühldorf und Freilassing ist ein Kuriosum unter den Bahnstrecken

Von Hans Kratzer

Ausgerechnet in der Nazizeit gewann die vernachlässigte Bayerische Tauernbahn, wie die Strecke zwischen Landshut und Freilassing genannt wird, erheblich an Wichtigkeit. Die Parteibonzen verlangten nach schnellen Verbindungen zwischen der Reichshauptstadt Berlin und Berchtesgaden, also dem Wohnsitz Hitlers auf dem Obersalzberg. Dorthin waren seit 1938 auch diverse Regierungsstellen verlegt worden. Da die Sonderzüge unbehelligt fahren sollten, kam die Route über Mühldorf gerade recht, da damit München umgangen wurde. "Die NS-Machthaber ließen umfangreiche Vorkehrungen treffen, um sich vor Attentaten zu schützen", sagt der Eisenbahnexperte Karl Bürger, der zusammen mit Karl Bösenecker ein Buch über die Geschichte der Bayerischen Tauernbahn verfasst hat. Für die Fahrten der "Führerzüge" betrieb die Reichsbahn einen immensen Aufwand. Stets fuhr ein Vorzug voraus, dessen einziger Zweck der Schutz vor Anschlägen mit Erdminen war. Vor der Fahrt eines Sonderzugs mussten sämtliche Strecken überprüft und an den Brücken Wachen postiert werden, wie Bürger recherchiert hat.

Dass die Bahntrasse von Mühldorf nach Freilassing zu einer Hauptschlagader des Nazireichs werden sollte, hätte bis dahin keiner für möglich gehalten. Zu unbedeutend schien das südöstliche Oberbayern für die Eisenbahn zu sein. Dass sich die Region verkehrstechnisch kaum entwickeln konnte, war vor allem eine Folge von politischer Ignoranz. Das Beispiel der Bayerischen Tauernbahn belegt vorzüglich, dass Eisenbahngeschichte häufig auch eine Geschichte der vergebenen Chancen ist. Was Politiker, die keine Visionen haben, vermurksen können, wird gerade auf dieser Strecke evident.

Das Buch von Bürger und Bösenecker zeichnet die 110-jährige Geschichte der Bayerischen Tauernbahn penibel nach. Fast 500 historische Fotografien sowie Pläne und Grafiken werten den 272 Seiten starken Band vorzüglich auf. Ungezählt sind die vielen kuriosen Geschichten, die sich auf dieser Strecke zugetragen haben. Dass der Sonderzug des NS-Verbrechers Hermann Göring einen luxuriösen Badewagen mitführen musste, zählt dabei eher zu den lächerlichen Vorkommnissen.

Einer jener Politiker, die mit Blick auf die Möglichkeiten der Eisenbahn weitgehend blind agierten, war Friedrich Krafft von Crailsheim (1841-1926), der nicht nur ein Freiherr war, sondern auch frei von verkehrstechnischer Gewandtheit. Crailsheim war bis 1903 Vorsitzender des Bayerischen Ministerrats, weshalb Karl Bürger erst recht einen Rochus auf Crailsheim pflegt. Der gute Mann habe die Entwicklung einer guten Infrastruktur im südöstlichen Oberbayern starrsinnig verhindert. Unter diesem Hemmnis leidet die Bahn bis heute. Crailsheim war der Meinung, die bis 1880 gebauten Hauptstrecken reichten für Bayern völlig aus. Bürger hält ihm vor, er sei verfangen in seinen Vorstellungen gewesen, wonach neue Bahnlinien nur noch als billige Lokalbahnen oder als Stichstrecken herzustellen seien. Den Bau der Hauptbahn Mühldorf-Freilassing lehnte er ab. Letztlich wurden bis 1890 in Bayern nur noch 220 Kilometer im Hauptbahnstandard gebaut, aber mehr als 80 wenig leistungsfähige Lokalbahn-Stichstrecken, "wovon viele die Gründe ihrer späteren Stilllegung schon bei der Eröffnung in sich trugen", wie es Bürger formuliert. 50 von ihnen existieren schon längst nicht mehr.

Immerhin wurde im Dezember 1908, wenige Jahre nach Crailsheims Abgang, die Hauptbahnstrecke von Mühldorf nach Freilassing doch noch eröffnet. In der Region war vorher heftige Kritik laut geworden, man werde sonst vom Fortschritt und vom Anschluss an die weite Welt abgeschnitten. Bemerkenswert ist, dass die neue Hauptbahn aus sechs Lokalbahnstrecken zusammengeschustert wurde. "Das Entstehen dieser Strecke ist ganz kurios verlaufen, so etwas ist einmalig in Bayern", sagt Bürger, der diese Entwicklung penibel dokumentiert hat.

Schon zwangsweise hatten die Bayern nach der Ära Crailsheim erkannt, welches Potenzial diese Strecke hatte. In Österreich waren neben der seit 1901 im Bau befindlichen Tauernbahn weitere Routen geplant, die einen Verkehrskorridor von Mitteldeutschland über Böhmen nach Triest bilden sollten. Nur über die Hauptbahn Mühldorf-Freilassing konnten die Bayern auf der Linie Hof-Regensburg-Landshut-Mühldorf-Salzburg lukrativen Verkehr in Richtung Triest im bayerischen Streckennetz halten. Triest war damals der mächtige Überseehafen der k.u.k.-Monarchie.

Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch der eigenartige Name Bayerische Tauernbahn. Das Tauern-Gebirgsmassiv befindet sich ja in Österreich. Als die dortige Tauernbahn 1909 in Betrieb ging, konnte Bayern mit der Hauptbahn Mühldorf-Freilassing und dem Anschluss an die Tauernbahn doch noch am wachsenden Verkehr zwischen Deutschland und Triest teilhaben. Mit dem Streckenabschnitt Mühldorf-Neumarkt an der Rott und der dort abzweigenden Linie nach Landshut bestand eine Verbindung zwischen der Magistrale Berlin-Hof-Regensburg-München und dem Bahnknoten Salzburg. Die Leistungsfähigkeit der eingleisigen Strecke Landshut-Freilassing blieb aber bescheiden.

Heute wird der Personenverkehr auf der Bayerischen Tauernbahn zwischen Salzburg und Landshut von der DB Tochter Südostbayernbahn betrieben. Die Strecke soll im südlichen Abschnitt zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden und damit Teil des Großprojekts ABS 38 werden, das seit seiner Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan 1985 existiert. Damit soll die Bahnlinie Mühldorf-Freilassing, einst für hochwertigen Fernverkehr erbaut, nach mehr als hundert Jahren endlich eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten. "Dieser Plan könnte nie verwirklicht werden, hätte Bayern die Strecke 1908 nicht ertüchtigt. Das wäre heute nicht mehr durchsetzbar", sagt Bürger.

Karl Bürger/Karl Bösenecker: Die Bayerische Tauernbahn. Von Bimmelbahnen zur Ausbaustrecke, 39,90 Euro, Selbstverlag. Zu erwerben unter karl-buerger@t-online.de und boesenecker-laufen@t-online.de