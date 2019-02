19. Februar 2019, 18:41 Uhr Geschichte Katholik, Monarchist, Mörder

Anton Graf Arco-Valley erschoss am 21. Februar 1919 den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner. Der Attentäter war Antisemit - und hatte dabei selbst jüdische Vorfahren

Von Hans Kratzer

In alten Akten ist dokumentiert, dass Anton Graf von Arco auf Valley im Laufe seines Lebens in mehrere Verkehrsdelikte verwickelt war. Seinen letzten Fahrfehler beging er am 29. Juni 1945, nachdem er von seinem Geburtsort St. Martin im Innkreis zu einer Erledigungstour aufgebrochen war. Kurz hinter Salzburg überholte er mit seinem Wagen ein Pferdefuhrwerk, übersah dabei aber den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Fahrzeug der US-Army zusammen. Er war sofort tot. Der Leichnam wurde in der Familiengrabstätte Arco-Valley in St. Martin zur letzten Ruhe gebettet.

Anton Graf Arco-Valley fand damit ein ähnlich jähes Ende wie der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner, den er am 21. Februar 1919 in München hinterrücks erschossen hatte. Hundert Jahre nach seinem Tod ist Eisner immer noch so populär, dass ihm der Bayerische Rundfunk einen täglichen Podcast widmet. Über seinen Mörder Arco, der mit seiner Tat den Lauf der Geschichte massiv beeinflusst hat, ist dagegen nur wenig bekannt. Dabei sind noch so viele Fragen ungeklärt, etwa jene, ob Arco wirklich der nationalistische Antisemit war, als der er meistens dargestellt wird. Nach wie vor offen ist auch, ob seine Mordtat Teil einer Verschwörung von bayerischen Offizieren war. Zu hinterfragen ist außerdem, ob Arco, was ihm häufig unterstellt wird, tatsächlich die Nähe zu Rechtsradikalen suchte.

Der Münchner Historiker Bernhard Grau, der sich mit einer Eisner-Biografie Meriten erworben hat, beurteilt Arco von dessen Persönlichkeit her als "schrägen Vogel". Sein Urteil wird gestützt von der Schriftstellerin und Zeitzeugin Ricarda Huch (1864-1947), die Arco als "schmächtig und sehr wunderlich" beschrieb. "Eisners Ermordung kurz vor seinem Rücktritt war sinnfrei", sagt Grau. Arco habe nicht darüber nachgedacht, dass Eisner im Februar 1919 politisch keine Rolle mehr spielte. Er habe die Folgen seiner Tat nicht bedacht: Der Landtag wurde aufgelöst, es gab keine Regierung mehr, und das Land taumelte dem kommunistischen Rätesystem entgegen. "Arco hatte das Gegenteil dessen erreicht, was er als Monarchist und Patriot eigentlich wollte", sagt Grau.

Anton Graf von Arco auf Valley, deutsch-österreichischer Adliger und Offizier. (Foto: Wikipedia)

Wie so viele Kriegsheimkehrer war Arco zunächst orientierungslos. Die jungen Weltkriegsoffiziere bestärkten sich aber gegenseitig in ihrem glühenden Patriotismus. Der Historiker Helmut Schmidbauer schreibt, in den Jahren an der Front hätten sie sich daran gewöhnt, "nicht lange zu fackeln, sondern einen Feind ganz einfach im Rahmen eines militärtaktischen Handstreichs auszuschalten". Auslöser für Arcos Mordplan war nach Einschätzung von Grau wohl Eisners Anerkennung der deutschen Kriegsschuld auf einem Internationalen Sozialistenkongress.

Daraufhin schlugen die Wellen hoch, auf Flugblättern wurde Eisner gedroht: "Deine Uhr ist abgelaufen!" Arco habe sich seinen Plan nicht allein ausgedacht, vermutet Grau. Es gibt die Theorie, dass Offiziere am Vorabend des 21. Februar 1919 das Los entscheiden ließen, wer Eisner erschießen sollte. Die Juristin Nanette Erdel, die gerade ihre Dissertation über den Mordprozess gegen Arco abschließt, bestätigt, in den Akten ließen sich durchaus Hinweise auf eine Verschwörung von Offizieren finden, aber einen letztgültigen Beweis dafür gebe es nicht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Akten über einschlägige Ermittlungen der damaligen Geheimpolizei verschwunden sind.

Vor der Tat hat Arco seine Motive auf einen Zettel notiert: "Eisner strebt nach Anarchie, er ist Bolschewist, er ist Jude, er ist kein Deutscher, er fühlt nicht deutsch, er untergräbt jedes deutsche Gefühl, er ist ein Landesverräter." Und weiter: "Das ganze Volk schreit nach Befreiung. Ich hasse den Bolschewismus, ich liebe mein Bayernvolk, ich bin ein treuer Monarchist, ein guter Katholik. Über alles achte ich die Ehre Bayerns." Dem Zimmermädchen in seiner Pension hatte er erklärt: "Morgen erschieße ich den Eisner, er ist Jude."

Schaulustige an Kurt Eisners Mordstelle. (Foto: Stadtmuseum München)

Was bislang kaum beachtet wurde: Auch Arcos Familie hatte jüdische Wurzeln. Der Historiker Michael Brenner beleuchtet in seinem neuen Buch die Rolle von Arcos teilweise jüdischem Familienhintergrund (Der lange Schatten der Revolution - Juden und Antisemiten in Hitlers München 1918-1923, erscheint demnächst bei Suhrkamp/Insel). Vieles sei spekulativ, sagt Brenner, der aber nicht ausschließt, dass Arco zur Zeit des Attentats die Nähe zur rechtsextremen Thule-Gesellschaft gesucht habe. Wegen der jüdischen Abstammung seiner Mutter Emmy von Oppenheim sei er nicht aufgenommen worden. Brenner zitiert diesbezüglich den Gründer der Thule-Gesellschaft, Rudolf von Sebottendorff, dessen reinrassiger germanischer Orden Adolf Hitler den Weg bereitete: "Graf Anton Arco auf Valley hatte von der Mutter her Judenblut in den Adern und war daher weder von der Thule-Gesellschaft noch vom Kampfbunde aufgenommen worden. Er wollte zeigen, dass auch ein Halbjude eine Tat ausführen kann."

Nanette Erdel glaubt indessen nicht, dass Arco eine solche Verbindung gesucht habe. "Er war Monarchist, die Thule-Gesellschaft hat ihn nicht interessiert." Sie stützt ihre Argumentation unter anderem auf Arcos Verhalten als Häftling. Er saß in Landsberg ein, nachdem sein Todesurteil umgehend in eine als ehrenhaft geltende lebenslange Festungshaft umgewandelt worden war. 1927 wurde Arco entlassen. Als er erfahren hatte, dass Hitler wie er in Festungshaft genommen werde, machte er laut Erdel ein großes Theater, "er wollte nicht mit Hitler in Verbindung gebracht werden und ließ sich, um ihm nicht zu begegnen, in die Krankenstation verlegen."

Die Nazis betrachteten ihn fortan misstrauisch, vor allem nachdem Arco mehrmals hatte anklingen lassen, wie Eisner könne er auch einen anderen erschießen. Diese Drohung galt wohl Hitler. Am 13. März 1933 wurde Arco in Schutzhaft genommen. Gegen die Zusicherung, nichts gegen Hitler zu unternehmen, wurde er wieder freigelassen. Um Arco zu verstehen, müsse man auch die Geschichte dieser königstreuen Familie betrachten, sagt Erdel. Ein Vorfahre hatte einmal, um einen Kurfürsten zu retten, sein Leben geopfert. "Gemäß diesem Anspruch lebte die Familie", sagt Erdel. Die Treue zum Vaterland und zur Monarchie stand über allem. Nach seiner Hochzeit im Juli 1934 verlief das weitere Leben des Anton Graf Arco-Valley weitgehend unspektakulär. In manchen Kreisen wurde er bis zuletzt als Held gefeiert.