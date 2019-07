12. Juli 2019, 18:51 Uhr Geschäftsführer Thomas Lippmann, 42

Protokoll von Dietrich Mittler

Natürlich merken auch wir, dass der Markt an Pflegekräften leergefegt ist. Und da sind innovative Ideen gefragt. So fahren wir zum Beispiel eine Social-Media-Strategie. Warum? Die jungen Leute sind auf Instagram und Facebook unterwegs, und dort können wir sie abholen. Eine professionelle Firma hat uns die Accounts aufgestellt, aber die werden jetzt von eigenen Mitarbeitern gefüllt. Das war mir wichtig. Ich wollte nicht, dass die - wie bei einigen Firmen üblich - von Ghostwritern bedient werden. Das ist erfolgreich, weil wir direkt und authentisch sind. Die Bewerberinnen und Interessenten bekommen rasch eine Antwort.

Als ich vor fünf Jahren im Landkreis Weilheim-Schongau die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH übernahm, da stellten viele Beraterfirmen Bayerns Krankenhäuser - wortwörtlich - diese Hausaufgabe: Schmeißt 20, 30 Prozent eurer Pflegekräfte raus, dann habt ihr eure Kosten im Griff. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätten auch wir heute in unseren beiden Häusern in Weilheim und in Schongau einen Pflegenotstand. Ich bin glücklich, dass wir diesen Fehler nicht gemacht haben. Wir haben keine Stationsschließungen, keine Probleme mit den von Berlin vorgegebenen Personaluntergrenzen. Damit dies so bleibt, haben wir auch Krankenschwestern aus Serbien im Team. Diesen haben wir ein Gesamtpaket angeboten. Das heißt: Wir kümmern uns nicht nur darum, dass die Pflegekräfte rüberkommen, sondern wir kümmern uns auch um Wohnungen für sie, um Jobs für die Partner. Natürlich gehe ich auf die Ausbildungs- und Jobmessen im Landkreis - inzwischen ist immer unser OP-Roboter mit dabei. Die Botschaft ist: Schaut mal, was wir als kleines Krankenhaus zu bieten haben - auch von der Technik her. Und ganz wichtig: die Unternehmenskultur. So haben wir zum Beispiel regelmäßig einen gemeinsamen Kinoabend mit Popcorn und Softdrinks.