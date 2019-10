Seit Mitte August müssen die Bürger von Gersthofen im Landkreis Augsburg ihr Wasser abkochen, weil das Trinkwasser mit Keimen belastet ist. Da trotz intensiver Suche noch immer unklar ist, wo die Keime herkommen, haben Landkreis und Stadt nun beschlossen, das Wasser vorerst zu chloren. So müssen die Bürger zumindest nicht mehr abkochen, bevor sie Wasser benutzen wollen. Es sei nach so vielen Wochen nicht mehr zumutbar, das Wasser jeden Tag abzukochen, schreiben Landrat und Bürgermeister in einer Mitteilung. Durch die sogenannte Sicherheitschlorung bestehe keine Gesundheitsgefährdung mehr, im Gegenteil: Nur so könne rasch wieder eine Trinkwasserqualität hergestellt werden. Fachleute arbeiteten weiterhin mit Hochdruck daran, die Ursache für die Keimbelastung zu finden: So werden etwa Totleitungen rückgebaut und alle Hausanschlüsse überprüft.