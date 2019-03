19. März 2019, 18:38 Uhr Gersthofen Angriff mit Gabelstapler

Robustes Schuhwerk hat einen 22 Jahre alten Arbeiter in Gersthofen vor schlimmen Verletzungen bewahrt: Ein 57-jähriger Arbeitskollege war am Montagmorgen im Streit dem jungen Mann mit einem Gabelstapler absichtlich über den Fuß gefahren. Weil der 22-Jährige laut Polizeiangaben vom Dienstag aber Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen anhatte, kam er mit Quetschungen am Fußrücken davon. Gegen den Staplerfahrer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.