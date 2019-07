14. Juli 2019, 18:29 Uhr Gerolzhofen Klinikbett in Flammen

In einer Klinik in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt ist ein Bett in Flammen aufgegangen. Dabei erlitt ein Mann so schwere Brandverletzungen, dass er wenig später an ihnen starb. Polizeiangaben zufolge hat der 81-Jährige, der alleine in dem Krankenzimmer war, wahrscheinlich in dem Bett geraucht und so das Feuer verursacht. Als der Feueralarm auslöste, löschten Angestellte den Brand mit Decken. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht, wo er nun starb.